Elektrik teknisyeni olan Hüseyin Bozkurt (40) çalıştığı firmada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi Körfez Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Bugün 10:57 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:31 TSİ )
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...
Çalıştığı firmada fenalık geçiren Hüseyin Bozkurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Bugün 10:57 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz