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İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

Çalıştığı firmada fenalık geçiren Hüseyin Bozkurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Elektrik teknisyeni olan Hüseyin Bozkurt (40) çalıştığı firmada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi Körfez Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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