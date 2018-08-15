İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

Elektrik teknisyeni olan Hüseyin Bozkurt (40) çalıştığı firmada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi Körfez Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.