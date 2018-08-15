Uğur Toprak Yasan’ın içi kan ağlıyor: Kocaelispor böyle mi olmalıydı?

Uğur hoca, İzmit Gençler Birliğispor Kulübü’nü ziyaret etti. Sporcularla bilgi ve birikimlerini paylaşan Yasan, Kocaelispor’un içerisinde bulunduğu duruma da çok üzüldüğünü belirtti. Kocaelispor derken gözleri kızaran Uğur Toprak Yasan “Kocaelispor bu durumda olmamalıydı. Tüm kent bundan kendine pay çıkarmalıdır. Çok üzülüyorum. Biz bu takımı zamanında zirvelere taşıdık. Süper Lig’de herkes bizden korkardı. Takım şimdi 3.Lig’de. Kahroluyorum” dedi.