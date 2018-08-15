Uğur hoca, İzmit Gençler Birliğispor Kulübü’nü ziyaret etti. Sporcularla bilgi ve birikimlerini paylaşan Yasan, Kocaelispor’un içerisinde bulunduğu duruma da çok üzüldüğünü belirtti. Kocaelispor derken gözleri kızaran Uğur Toprak Yasan “Kocaelispor bu durumda olmamalıydı. Tüm kent bundan kendine pay çıkarmalıdır. Çok üzülüyorum. Biz bu takımı zamanında zirvelere taşıdık. Süper Lig’de herkes bizden korkardı. Takım şimdi 3.Lig’de. Kahroluyorum” dedi.
Bugün 11:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Uğur Toprak Yasan’ın içi kan ağlıyor: Kocaelispor böyle mi olmalıydı?
Kocaelisporumuzun ve Antalyaspor’un eski Futbolcusu Uğur Toprak Yasan spor yaşantısını antrenör olarak sürdürüyor. “Bir zamanlar neredeydik, şimdi ne haldeyiz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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Bugün 11:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz