Kocaelili iş insanı Yusuf Erenkaya, bir zamanların efsane Kocaelisporlusu Bülent Bilgen’in kendisi aracılığıyla selamlarını camiaya iletti. Erenkaya “Kocaelispor armamızı geçmişte onurla taşıyan Bülent Bilgen kardeşimizin tüm Kocaelisporlu Dostlara Selamı var” dedi.
Bugün 11:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Bülent Bilgen selam gönderdi
Kocaelili iş insanı Yusuf Erenkaya, bir zamanların efsane Kocaelisporlusu Bülent Bilgen’in kendisi aracılığıyla selamlarını camiaya iletti.
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Bugün 11:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz