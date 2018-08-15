Bülent Bilgen selam gönderdi

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Kocaelili iş insanı Yusuf Erenkaya, bir zamanların efsane Kocaelisporlusu Bülent Bilgen’in kendisi aracılığıyla selamlarını camiaya iletti. Erenkaya “Kocaelispor armamızı geçmişte onurla taşıyan Bülent Bilgen kardeşimizin tüm Kocaelisporlu Dostlara Selamı var” dedi.