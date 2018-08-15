2004 doğumlu Gölcük Karadenizsporlu oyuncumuz Onur Cinemre, resmen Altınordu’da. Geçen sene Kerem Erdem, bu sene de Onur’u Altınordu’ya gönderen Karadenizliler, açıklamalarında “Allah yollarını açık etsin, ayağına taş değdirmesin” dedi.
Bugün 11:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:07 TSİ )
Onur Cinemre resmen Altınordu’da
2004 doğumlu Gölcük Karadenizsporlu oyuncumuz Onur Cinemre, resmen Altınordu’da.
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Bugün 11:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz