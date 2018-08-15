Fatsa Belediye’ye sel darbesi…

Ordu’daki selde büyük hasar gören Fatsa ilçesinin temsilcisi, 3.Lig 3.Grup’ta Kocaelispor ile 2 Eylül Pazar günü sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Fatsa Belediyespor, maddi açıdan zorluk yaşıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Ünye, Fatsa, Çaybaşı, Kumru, Çamaş ve Perşembe ilçelerinde 8-9-10 Ağustos tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi afetinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında meydana gelen zararın boyutu yaklaşık 165 milyon liradır" dedi. Doğal olarak Fatsa Belediyespor tesisleri de ağır hasar görürken, takımın da maddi gelirleri sıfırlandı.