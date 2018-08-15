Ordu’daki selde büyük hasar gören Fatsa ilçesinin temsilcisi, 3.Lig 3.Grup’ta Kocaelispor ile 2 Eylül Pazar günü sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Fatsa Belediyespor, maddi açıdan zorluk yaşıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Ünye, Fatsa, Çaybaşı, Kumru, Çamaş ve Perşembe ilçelerinde 8-9-10 Ağustos tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi afetinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında meydana gelen zararın boyutu yaklaşık 165 milyon liradır" dedi. Doğal olarak Fatsa Belediyespor tesisleri de ağır hasar görürken, takımın da maddi gelirleri sıfırlandı.
Bugün 11:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:07 TSİ )
Fatsa Belediye’ye sel darbesi…
Ordu’daki selde büyük hasar gören Fatsa ilçesinin temsilcisi, 3.Lig 3.Grup’ta Kocaelispor ile 2 Eylül Pazar günü sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Fatsa Belediyespor, maddi açıdan zorluk yaşıyor.
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Bugün 11:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz