Daha önce ihalesi yapılan projenin yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi. Tam donanımlı futbol sahasının inşası Atlasbk İnşaat firması tarafından gerçekleştirilecek. Proje alanının yer teslimi önümüzdeki günlerde firmaya yapılarak, çalışmalara başlanacak. Firma projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak.
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Yuvacık’a modern futbol sahası…
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yuvacık Mahallesi’nde modern futbol sahası yapacak.
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Bugün 11:07 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz