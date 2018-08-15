Yuvacık’a modern futbol sahası…

Daha önce ihalesi yapılan projenin yüklenici firması komisyon tarafından belirlendi. Tam donanımlı futbol sahasının inşası Atlasbk İnşaat firması tarafından gerçekleştirilecek. Proje alanının yer teslimi önümüzdeki günlerde firmaya yapılarak, çalışmalara başlanacak. Firma projeyi 180 gün içerisinde tamamlayacak.