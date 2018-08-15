3.Lig 3.Grup’ta, temsilcimiz Gölcükspor’un ilk maçta deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekirspor, Afyon kampında, Sultanbeyli Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Diyarbekirspor'un gollerini Mustafa Aydoğdu ve Emre Pehlivan kaydetti. Diyarbekirspor, iki hazırlık maçı daha yapacak. Yeşil kırmızılı takım, 14 Ağustos’ta Gebzespor’la karşılaştı ve 17 Ağustos’ta ise Elaziz Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Diyarbekirspor, Kurban Bayramı’ndan sonra ya Diyarbakır ya da Batman’da Batman Petrolspor’la dostluk maçı yapacak. Diyarbekirspor’un üçüncü ve son etap kampı 19 Ağustos’ta sona erecek.
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
Diyarbekir berabere kaldı: 2-2…
3.Lig 3.Grup’ta, temsilcimiz Gölcükspor’un ilk maçta deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekirspor, Afyon kampında, Sultanbeyli Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Diyarbekirspor'un gollerini Mustafa Aydoğdu ve Emre Pehlivan kaydetti.
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Bugün 11:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz