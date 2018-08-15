Kartepe’de kamp yapan 2.Lig ekiplerinden Amed Sportif, Pendikspor’a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, son olarak önceki gün hazırlık maçında Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bugün 11:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
Amed, Pendik’e yenildi: 1-0
Kartepe’de kamp yapan 2.Lig ekiplerinden Amed Sportif, Pendikspor’a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
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Bugün 11:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz