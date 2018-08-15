Niko ve Güven yeniden yan yana

Geçtiğimiz sezon Gebzespor’un 3. Lig’e çıkmasına ciddi bir katkı sunan Ukraynalı futbolcu Niko ile Gebzespor’un eski golcüsü Güven Güneri takım arkadaşı oldular. 3. Lig’de statü gereği yabancı futbolcunun oynayamaması nedeniyle Gebzespor’a veda eden Niko, bir süre önce BAL takımı İçelspor ile anlaşmıştı. Flaş transferler yapan Mersin ekibi son olarak Gebzespor’dan tanıdığımız Güven Güneri’yi de kadrosuna dâhil etti. Geçtiğimiz sezon Serikspor’la şampiyonluk yaşayan Gebzespor’un eski golcüsü Güven Güneri ve Gebzespor’da iz bırakan Niko yeni sezonda da İçelspor ile mutlu sona ulaşmak istiyor.