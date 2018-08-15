Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde İlimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor Basketbol takımı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Samsun Canik’te oynayan Gizem Yavuz ile de anlaştı. 27 Ağustos Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan İzmit Belediyespor, 4 yabancı aldıktan sonra yeni sezon çalışmalarına sağlık kontrolü sonrasında başlayacak.
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
İzmitli Periler 27 Ağustos’ta sağlık kontrolünden geçecek
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde İlimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor Basketbol takımı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Samsun Canik’te oynayan Gizem Yavuz ile de anlaştı.
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Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz