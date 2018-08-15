İzmitli Periler 27 Ağustos’ta sağlık kontrolünden geçecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde İlimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor Basketbol takımı, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Samsun Canik’te oynayan Gizem Yavuz ile de anlaştı. 27 Ağustos Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan İzmit Belediyespor, 4 yabancı aldıktan sonra yeni sezon çalışmalarına sağlık kontrolü sonrasında başlayacak.