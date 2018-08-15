Sultanorhan kapatılıyor

Çotanakspor’un devamı olarak 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Sultan Orhanspor, kapanma işlemlerinin ardından tarih olacak. Gebze futboluna ayrı bir heyecan katan ve 2014-2015 sezonunda BAL’da mücadele veren Sultan Orhanspor’un kapanacak olması Gebzeli futbolseverleri üzdü.

TESİS GEBZE BELEDİYESİ’NE DEVREDİLECEK

Turuncu-Mavili kulübün kapanma kararı alınmasından sonra prefabrik yapıdan oluşan Sultan Orhanspor tesisinin akıbeti merak oluşturdu. Edindiğimiz bilgilere göre tesisin Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kanalıyla Gebze Belediyesi’ne devredileceği ve tesisten Gebzespor’un yararlanacağı öğrenildi.