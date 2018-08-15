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Bugün 11:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:25 TSİ )

Gölcük, Darıca’ya yenildi: 1-0

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon Oruçoğlu Otel’de sürdürüyor.

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Hazırlık maçında iki ezeli rakip ve ebedi dost Gölcükspor ile Darıca GB güç denedi. 2.Lig kırmızı Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği, 65. dakikada attığı golle, Gölcükspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında daha atak futbol oynayan tecrübeli Darıca Gençlerbirliği golü bulan takım olurken, maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

KAMP YARIN BİTİYOR, KAFİLE SABAH DÖNÜYOR…

Gölcükspor maça kalede İlyas, Kadir, İbrahim (Volkan), Erdem (Emre), Ali Mert (Selim), Yusuf (Onur), Rıdvan (Burhan), Furkan, Barış (Aziz), Oğuzhan (Ali), Ömer Faruk (Ferhat) on biriyle çıktı. Teknik sorumlu Kayhan Çubuklu, herkese forma şansı verdi. Gölcükspor yarın, cumartesi ve pazar günü idmanlarını sürdürecek. Pazartesi ve salı günü 2 gün izin yapacak takım, bayramın ikinci gün üçüncü ve son etap kamp çalışmalarına, İhsaniye Stadı’nda başlayacak. Gölcükspor kafilesi, yarın ter idmanı yaptıktan sonra, karayolu ile Gölcük’e dönecek.

Bugün 11:24 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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