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Melek Yusufoğlu yuvada kaldı

İzmit Belediyespor da geçen sezon oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan genç ve başarılı basketbolcu Melek Yusufoğlu ile yeniden anlaşıldı.

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2017-2018 sezonunda TKBL’de mücadele eden temsilcimizde başarılı bir sezon geçiren Melek Yusufoğlu takım ile birlikte Federasyon Kupası kazandı ve Süper Lige yükselme sevincini yaşadı. 2018-2019 sezonunda ise Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan temsilcimiz Yusufoğlu ile yeniden masaya oturdu. 1994 doğumlu ve 1.73 boyunda gard pozisyonunda oynayan basketbolcu Denizli Basketbol, Çekmeköy Belediyesi, İstanbulgücü, Orduspor olmak üzere birçok başarılı kulüpte oynadı İzmit Belediyespor da geçen sezon oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan genç ve başarılı basketbolcu Melek Yusufoğlu ile yeniden anlaşıldı.

İMZALAR ATILDI

Kulüp binasında İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk ile bir araya gelerek yeni sezon için imzaları attılar. Başkan Öztürk “ yeni sezon için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Melek Yusufoğlu ile bu sezon için yeniden anlaştık. Geçtiğimiz sezon takımı ile birlikte önemli işlere imza attı. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyoruz. Spor camiasına ve Kocaeli’mize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Bugün 11:26 TSİ - Spor

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