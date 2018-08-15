Gelişim Liglerinde 2. Grup’tayız

Toplamda 51 kulübün katılacağı Bölgesel Gelişim Ligleri müsabakaları 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak. Liglere ait fikstür tff.org üzerinden ilan edilecek. Aynı zamanda başlatılması planlanan Spor Toto Gelişim Elit U14, U15, U16 yaş kategorileri 1. Grup fikstürleri üzerinde düzenleme yapıldı ve ilgili fikstür tff.org'da ilan edildi. Kentimizin temsilcileri 1. ve 2.Grup’ta İstanbul takımlarıyla eşleşti. Gruplandırmalar şöyle…
2.GRUP
DARICA G.B.
DÜZCESPOR
GEBZESPOR
GÖLCÜKSPOR
İNEGÖLSPOR
KASTAMONU 66
KOCAELİSPOR
KÖRFEZ SK
SAKARYASPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz