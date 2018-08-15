Gelişim Liglerinde 2. Grup’tayız

Toplamda 51 kulübün katılacağı Bölgesel Gelişim Ligleri müsabakaları 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak. Liglere ait fikstür tff.org üzerinden ilan edilecek. Aynı zamanda başlatılması planlanan Spor Toto Gelişim Elit U14, U15, U16 yaş kategorileri 1. Grup fikstürleri üzerinde düzenleme yapıldı ve ilgili fikstür tff.org'da ilan edildi. Kentimizin temsilcileri 1. ve 2.Grup’ta İstanbul takımlarıyla eşleşti. Gruplandırmalar şöyle…

2.GRUP

DARICA G.B.

DÜZCESPOR

GEBZESPOR

GÖLCÜKSPOR

İNEGÖLSPOR

KASTAMONU 66

KOCAELİSPOR

KÖRFEZ SK

SAKARYASPOR