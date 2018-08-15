Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:33 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:34 TSİ )

Depremi unutmadık unutturmayacağız

TMMOB tarafından deprem gerçeğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen konferansta depremin bir afete dönüşmemesi için geçmişten ders çıkarılarak önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği(TMMOB), 17 Ağustos depreminin 19. yılında Mimarlar Odası Taş Bina’da deprem paneli düzenledi. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi, 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremden sonra, aynı yılın 12 Kasım günü 7.2 büyüklüğündeki Düzce depreminin yaşandığını belirterek, “3 Şubat 2003 günü 6.4 büyüklüğündeki Afyon Çay-Sultandağı depremi, 27 Ocak 2003 tarihinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Tunceli Pülümür depremi meydana geldi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Konuşmasına devam eden Kürekçi, “1 Mayıs 2003 tarihinde yaşanan 6.4 büyüklüğündeki Bingöl depremi, 8 Mart 2010 tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki Elazığ Karakoçan-Başyurt depremi, 23 Ekim 2011 tarihinde Van’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem, 21 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan 6.5 büyüklüğündeki Bodrum depremi ve büyüklükleri 6'dan küçük çok sayıda deprem de depremlere ne kadar hazırlıksız olduğumuzu defalarca göstermiştir” dedi.

DERS ALINMADI

Deprem gerçeğinin planlamada ve uygulamada yok sayıldığını ifade eden Kürekçi, “Bu gerçek ancak yeni bir deprem meydana geldiğinde, sadece kamuoyunda görünür olmakta, ülke kamuoyu telafisi mümkün olmayan sonuçları tartışmaktan öteye geçememektedir. 1999 Marmara depremlerinden gerekli dersler çıkartılabilmiş olunsaydı, bu depremden sonra gelen yıkıcı depremlerin etkisi ciddi oranlarda azaltılırdı. Fakat hala bu durumun üzülerek devam ettiği görülmektedir” diye konuştu.

MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMALI

“Gerek mikrobölgeleme çalışmalarında gerekse parsel bazlı imar durumunu belirleme çalışmalarında, zemin ve kaya ortamının mukavemet özelliklerinin tanımlanmasında jeofizik ölçümlerin yapılması ve sondajlarla birlikte jeolojik parametrelerinin birlikte kullanımı TMMOB meslek odalarının üretim-denetim süreçlerinde bulunmaları en önemli aşamadır” diyen Kürekçi, “Yapıların mühendislik hizmeti almasının, deprem hasarlarının en aza indirilmesinde en önemli faktörlerden biri olduğu ülkemizde meydana gelen birçok depremde yaşanarak görülmüştür” şeklinde konuştu.

LABORATUVAR ÜLKELER

Ülkemizin kentsel dönüşüm kavramıyla yakın dönemde tanışmış olmasının, bu kavramın bizi ülkemize özgü olduğu sonucuna götürmemesi gerektiğini vurgulayan Kürekçi, “Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’den Brezilya’ya, Güney Kore’den Arjantin’e kadar geniş yelpazeye yayılmış ülkelerde uygulanmaktadır. Ortak nokta, neo-liberal politikaların laboratuvar ülkesi olmalarıdır. Neo-liberalizmin kentlere dönük temel yaklaşımı, kentsel değerlerin, kentlilerin ortak kullanım alanlarının ulusal ve uluslararası sermaye gruplarına sunulması, kent yoksullarının kent merkezlerinin dışına çıkarılması, kent merkezlerinin ranta uygun düzenlenmesi, rant değeri yüksek kentsel alanların büyük ölçekli ve son derece lüks konut projelerine ayrılması ve bu alanlara yakın yerlerde AVM’lerin kurulması şeklinde özetlenebilir.

Bugün 11:33 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL