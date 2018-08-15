Depremi unutmadık unutturmayacağız

Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği(TMMOB), 17 Ağustos depreminin 19. yılında Mimarlar Odası Taş Bina’da deprem paneli düzenledi. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri MMO Şube Başkanı Murat Kürekçi, 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremden sonra, aynı yılın 12 Kasım günü 7.2 büyüklüğündeki Düzce depreminin yaşandığını belirterek, “3 Şubat 2003 günü 6.4 büyüklüğündeki Afyon Çay-Sultandağı depremi, 27 Ocak 2003 tarihinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Tunceli Pülümür depremi meydana geldi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Konuşmasına devam eden Kürekçi, “1 Mayıs 2003 tarihinde yaşanan 6.4 büyüklüğündeki Bingöl depremi, 8 Mart 2010 tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki Elazığ Karakoçan-Başyurt depremi, 23 Ekim 2011 tarihinde Van’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem, 21 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan 6.5 büyüklüğündeki Bodrum depremi ve büyüklükleri 6'dan küçük çok sayıda deprem de depremlere ne kadar hazırlıksız olduğumuzu defalarca göstermiştir” dedi.

DERS ALINMADI

Deprem gerçeğinin planlamada ve uygulamada yok sayıldığını ifade eden Kürekçi, “Bu gerçek ancak yeni bir deprem meydana geldiğinde, sadece kamuoyunda görünür olmakta, ülke kamuoyu telafisi mümkün olmayan sonuçları tartışmaktan öteye geçememektedir. 1999 Marmara depremlerinden gerekli dersler çıkartılabilmiş olunsaydı, bu depremden sonra gelen yıkıcı depremlerin etkisi ciddi oranlarda azaltılırdı. Fakat hala bu durumun üzülerek devam ettiği görülmektedir” diye konuştu.

MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMALI

“Gerek mikrobölgeleme çalışmalarında gerekse parsel bazlı imar durumunu belirleme çalışmalarında, zemin ve kaya ortamının mukavemet özelliklerinin tanımlanmasında jeofizik ölçümlerin yapılması ve sondajlarla birlikte jeolojik parametrelerinin birlikte kullanımı TMMOB meslek odalarının üretim-denetim süreçlerinde bulunmaları en önemli aşamadır” diyen Kürekçi, “Yapıların mühendislik hizmeti almasının, deprem hasarlarının en aza indirilmesinde en önemli faktörlerden biri olduğu ülkemizde meydana gelen birçok depremde yaşanarak görülmüştür” şeklinde konuştu.

LABORATUVAR ÜLKELER

Ülkemizin kentsel dönüşüm kavramıyla yakın dönemde tanışmış olmasının, bu kavramın bizi ülkemize özgü olduğu sonucuna götürmemesi gerektiğini vurgulayan Kürekçi, “Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’den Brezilya’ya, Güney Kore’den Arjantin’e kadar geniş yelpazeye yayılmış ülkelerde uygulanmaktadır. Ortak nokta, neo-liberal politikaların laboratuvar ülkesi olmalarıdır. Neo-liberalizmin kentlere dönük temel yaklaşımı, kentsel değerlerin, kentlilerin ortak kullanım alanlarının ulusal ve uluslararası sermaye gruplarına sunulması, kent yoksullarının kent merkezlerinin dışına çıkarılması, kent merkezlerinin ranta uygun düzenlenmesi, rant değeri yüksek kentsel alanların büyük ölçekli ve son derece lüks konut projelerine ayrılması ve bu alanlara yakın yerlerde AVM’lerin kurulması şeklinde özetlenebilir.