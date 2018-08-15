Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Kuzey Irak kırsalında eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ile A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.