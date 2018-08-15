Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Kuzey Irak kırsalında eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ile A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyada propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz