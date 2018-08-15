Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:51 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:31 TSİ )

Bayram trafiğine dronlu kontrol

Bayram tatili için yollara düşen sürücülerin yaptıkları trafik ihlalleri Yalova'da dronla anbean görüntüleniyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ege ve Akdeniz'e gidecek olan tatilciler, 9 günlük bayram tatili için yollara düştü. Bayram trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri de Kocaeli-Yalova-Bursa güzergâhı. Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek ve kazaları önlemek için dronla kontrollere başladı. Kontrol noktasından havalanan dron yol boyunca havadan araçları gözlüyor. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen araçlar kontrol noktasında durdurularak sürücülere ceza kesiliyor. Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri, "Maksadımız sürücülere ceza yazmak değil, yollarda her zaman kontrollerin sürdüğünü göstermek. Bunu yaparken de teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladık. Dron yol boyunca trafiği havadan gözlüyor. Kural ihlali yapan sürücüler ikaz ediliyor ve cezai müeyyide uygulanıyor. Bayram trafiğinin yoğun olması sebebiyle denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi. Dronla havadan trafik kontrollerinin bayram boyunca süreceği belirtildi.

Bugün 11:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL