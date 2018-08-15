Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:22 TSİ )

1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!

Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde, oturduğu binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalıp, 3 gün sonra kurtarılan; ancak ayaklarını kaybeden Ufuk Koçak, hayata sporla tutundu. Tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynayan, doğa sporları yapan, su altına dalarak, dünya rekorları kıran Koçak, "İğne oyalar gibi hayatımı yeniden işlemeye, yeniden örmeye başladım" dedi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depreme, oturduğu Güven Apartmanı'nda yakalanan Ufuk Koçak, enkaz altında kaldı. Yıkıntı altından 3 gün sonra kurtarılan Koçak'ın, her iki ayağı da kesildi. Gördüğü tedavinin ardından sporla yaşama tutunan Ufuk Koçak, 22 metreye dalarak, 'dünya engelliler serbest dalış rekoru'nu kırdı. Koçak, geçen yıl kendisine ait rekoru da 30 metreye dalarak kırdı.

"ŞOKTAN SONRA ENKAZ ALTINDA OLDUĞUMUZU FARK ETTİM"

1-1534323938.jpg

Depremde yaşadıklarını anlatan Ufuk Koçak, "5 katlı apartmanda oturuyordum. İsmi de 'Güven Apartmanı'ydı. Çok manidar. 'Güven Apartmanı'nın güvensiz kolonları, depreme yaklaşık 10- 15 saniye dayanabildi. 15 saniye sonra büyük gürültüyle bina yerle bir oldu. Birkaç saniye sonra, o şok etkisi geçtikten sonra enkaz altında olduğumuzu fark ettim. Bir süre sonra sağımdan, solumdan, üstümden, her taraftan insan sesleri gelmeye başladı. Bir kolon tam boynumun üzerine gelmişti. Benim üzerimde duruyordu. Boynuma 3- 4 parmaklık mesafede kalmıştı. Onu da eski koltuk durdurmuştu. O koltuk da bizim evimize ait koltuk değil. Hangi komşunun koltuğuydu, onu da bilmiyorum. O kadar karışmıştı her şey birbirine" diye konuştu.

"ENKAZDA 3 GÜN KALDIM"

2-1534323929.jpg

Enkaz altında kalan bazı kişilerin, toprağı tırnaklarıyla kazarak, kendisini dışarı çıkardığını belirten Koçak, kangren olduğunu kaydetti. Hastanede ayaklarının kesildiğini anlatan Koçak, şunları söyledi:

"Benim enkaz altında bekleyişim, bu şekilde 3 gün sürdü. 3 gün sonra insanlar, gerçekten tırnaklarıyla o kolonları, duvarları kazıyara, dışarı çıkardılar beni. Çok eski bir dolap kapağı vardı orada. Beni onun üzerinde sürükleyerek çıkardılar. Subayların beni askeri helikoptere bindirdiklerini gördüm. Bizim askerimizi her zaman taş gibidir, beton gibidir. Dik duruşlarını hiç bozmazlar. Ben o tarihte askerden yeni gelmiştim. Hayatımda ilk defa orada ağlayan askerler gördüm. Adamlar bir taraftan işlerini yapmaya çalışırken bir taraftan da gözyaşı döküyorlardı. Bu insanın içini çok acıtan bir şey. Belki onların da aileleri enkaz altındaydı. Ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten büyük bir özveriyle büyük bir emek ile beni helikoptere koyup İstanbul'a hastaneye götürdüler. Enkazda 3 gün kaldığım için kangren yavaş yavaş yukarı çıkmış. Bu yüzden hastanede 2 ayağımın kesilmesi gerekti. Ben o gün hastane odasında, 'Ufuk, her şeye rağmen hayat devam ediyorsa yaşayacaksın oğlum' dedim. Bunu nasıl yapacağımı açıkçası ben de bilmiyordum. 20 yaşında 2 ayağı birden kesilmiş biri olarak hayata nasıl devam edeceğimi bilmiyordum. Sonra iğne oyalar gibi hayatımı yeniden işlemeye, yeniden örmeye başladım."

"YENİDEN BAŞLADIM"

3.jpg

Hastane odasında yaşadıklarını dile getiren Koçak, "Hastane odasında gözlerimi kapattım; çünkü iki ayağınız kesildikten sonra hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi geliyor. Gözlerimi kapatıp, harmandalı oynamaya başladım ben. Harmandalının keyfi benim için daha önce oynadığım ile aynıydı. Sizi taşıyan sadece ayaklardır ama harmandalının keyfi bambaşka bir şeydir. Kendime, 'Gözlerini kapatıp harmandalı oynayabiliyorsan hayal ettiğin her şey senindir' dedim ve yeniden başladım. Yeniden kamp kurmaya başladım. Dağlara çıkıp, çadır kurdum. Tırmanış yapmaya başladım. Tırmanış derken, benim hayatımda tırmanmış olduğum en yüksek dağ klozettir. Çünkü o 8 aylık bahsettiğim hastane sürecinden sonra kimseye ses çıkarmadan sürüne sürüne tuvalete gittim. Benim o klozete tırmanmam, yaklaşık 45 dakika sürdü. Oraya çıktığımda gerçekten sessizce sevinç çığlıkları atıyordum. Gerçek hayatta çıktığım en yüksek rakım 2 bin 365 metreydi. Fakat benim için halen klozet, çıktığım en yüksek dağdır" dedi.

"19 YILDIR ENKAZ ALTINDALAR"

Başladığı yeni hayatında kendisini dalışa verip, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni olduğunu kaydeden Koçak, "Deniz, benim için bambaşka bir şeydi. Dalış eğitimleri almaya, dalış yapmaya başladım ve bir süre sonra Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni oldum. Engelli kardeşlerimi su altı dünyasıyla tanıştırmaya başladım. Tedavim yurt dışında devam etti. Bu sürede yurt dışında engellenen insanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezinde eğitim aldım. Davranış bilimleri ile ilgili bir eğitimdi bu. Oradan da feyzalarak burada engellenen kardeşlerime 2009 yılından beridir yüzme, yelken, sörf, dalış, tırmanış gibi sporlarda yardımcı oluyorum. Ben enkazda 3 gün kaldım, diyorum ama bir sürü insan 19 yıldır halen enkaz altındalar. O depremin travmasını atlatamadılar. Kendilerini eve kapatıp, dışarıdaki sosyal hayatla ilişkilerini kestiler" diye konuştu.

"YENİ REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUM"

5-1534323916.jpg

Depremden sonra yaşama enerjisini başka kişilere aktarmaya başladığını vurgulayan Ufuk Koçak, şunları söyledi:

"Benim 2 'dünya serbest dalış' rekorum var. 3'üncüsüne de hayırlısıyla hazırlanmaya başladık. Aksilik olmazsa İstanbul'da deneyeceğiz bunu. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmaya başladık. Onlarla aramızdaki çalışmaları tamamlayabilirsek önümüzdeki sene 10 Mayıs Engelliler Haftası'nda İstanbul gibi devasa tarihi şehirde, bir rekora daha imza atmak istiyorum. Onunla beraber misyonumu tamamlayıp, sonra diğer engellenen kardeşlerimizin eğitimlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Depremden önce de sahip olduğum o yaşam enerjisini, yaşam felsefesini depremden sonra insanlara aktarmaya başladım. Temmuz ayında İtalya'da yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'na 'moral- motivasyon koçu' olarak gittim. Dünyadan 24 ülkenin sporcuları gelmişti. 24 ülkenin sporcularının tamamının 'moral- motivasyon koçu' bendim."

Bugün 12:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek! mask
30 yıl içinde deprem olacak, 15 il etkilenecek!
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı! mask
1999'da enkazdan çıktı, dünya rekoru kırdı!
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz mask
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Keklik avı yasaklandı! mask
Keklik avı yasaklandı!
Bayram trafiğine dronlu kontrol mask
Bayram trafiğine dronlu kontrol
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL