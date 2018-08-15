Suadiye’den gövde gösterisi

Konuyla ilgili olarak cumartesi günü bir kahvaltılı basın toplantısı yapacak olan kulübün genç başkanı Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu, ğazetemize ziyarette bulunarak, davetlerini iletti. 25 Ağustos Cumartesi günü kadırga Black Sea Cafe Restaurant’ta (Fuar İçi) bir gece düzenleyecek Suadiyespor yönetimi, Recebim, Yasemin Yıldız ve Bedirhan gibi üç ünlü sanatçıya konser verdirecek.