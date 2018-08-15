Konuyla ilgili olarak cumartesi günü bir kahvaltılı basın toplantısı yapacak olan kulübün genç başkanı Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu, ğazetemize ziyarette bulunarak, davetlerini iletti. 25 Ağustos Cumartesi günü kadırga Black Sea Cafe Restaurant’ta (Fuar İçi) bir gece düzenleyecek Suadiyespor yönetimi, Recebim, Yasemin Yıldız ve Bedirhan gibi üç ünlü sanatçıya konser verdirecek.
Bugün 12:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Suadiye’den gövde gösterisi
Kartepe Suadiyespor, bu sezon da yine iddialı bir şekilde süper amatöre bileniyor.
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Bugün 12:15 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz