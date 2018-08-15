Toplantıya katılmayanlar nasıl hak arayacak?

Kocaeli Amatör Süper Futbol ligi ve 1.Küme Futbol Ligi kuraları çekildi. Şimdi Eylül’de başlayacak lig için geri sayıma geçildi. Kocaeli’nin en eski spor organizasyonu olan Amatör futbol liglerinde kuralar çekildi ve geri sayıma geçildi. Eylül ayında aşlayacak olan lig için Amatör Süper Futbol Ligi ve 1.Küme Futbol Ligi kulüplerinin temsilcileri, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hasan Doğan Amatörevi’nde bir araya geldi. Kura çekimi törenini her zamanki gibi Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat ağa yönetti ve uyarılarını yineledi. Bu arada kura çekimine ilgisizlik yine heyecanı ve isteği olumsuz etkiledi. Katılanların duyarlılığı için ise teşekkür edildi.