Kocaeli Amatör Süper Futbol ligi ve 1.Küme Futbol Ligi kuraları çekildi. Şimdi Eylül’de başlayacak lig için geri sayıma geçildi. Kocaeli’nin en eski spor organizasyonu olan Amatör futbol liglerinde kuralar çekildi ve geri sayıma geçildi. Eylül ayında aşlayacak olan lig için Amatör Süper Futbol Ligi ve 1.Küme Futbol Ligi kulüplerinin temsilcileri, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hasan Doğan Amatörevi’nde bir araya geldi. Kura çekimi törenini her zamanki gibi Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat ağa yönetti ve uyarılarını yineledi. Bu arada kura çekimine ilgisizlik yine heyecanı ve isteği olumsuz etkiledi. Katılanların duyarlılığı için ise teşekkür edildi.
Bugün 12:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Toplantıya katılmayanlar nasıl hak arayacak?
Sezon başı toplantıya katılmama, sezon sonrasında da isyan etme geleneğini sürdüren kulüpler tepki gördü…
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:16 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz