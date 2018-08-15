Bu Gebze çok can yakar!

İkinci hazırlık maçını önceki akşam Sultanbeyli Belediyespor ile oynayan Mor-Menekşeler, İstanbul ekibine adeta kök söktürdü. Hazırlık maçlarını kazansa da kaybetse de, skora takılı kalmayan ve oynadığı futbolu öncelikli ölçü kabul eden Gebzespor, bu doğrultuda iyi bir performans ortaya koyduğu maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Dengeli ve çabuk oynayan, ayağa paslarla rakibi oyundan düşüren Özgür Vurur'un öğrencileri, başarılı bir prova ortaya koydu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik kapatan Gebzespor’da, skoru tayin eden golü Emre Fırtına kaydetti. Temsilcimiz 3’üncü hazırlık maçını bugün Diyarbekirspor ile oynayacak.