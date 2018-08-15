İkinci hazırlık maçını önceki akşam Sultanbeyli Belediyespor ile oynayan Mor-Menekşeler, İstanbul ekibine adeta kök söktürdü. Hazırlık maçlarını kazansa da kaybetse de, skora takılı kalmayan ve oynadığı futbolu öncelikli ölçü kabul eden Gebzespor, bu doğrultuda iyi bir performans ortaya koyduğu maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Dengeli ve çabuk oynayan, ayağa paslarla rakibi oyundan düşüren Özgür Vurur'un öğrencileri, başarılı bir prova ortaya koydu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 yenik kapatan Gebzespor’da, skoru tayin eden golü Emre Fırtına kaydetti. Temsilcimiz 3’üncü hazırlık maçını bugün Diyarbekirspor ile oynayacak.
Bugün 12:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Bu Gebze çok can yakar!
5 yıl aradan sonra yeniden profesyonelliğe dönen 3.Lig 1.Grup ekibimiz Gebzespor, Afyon kampında umut saçıyor.
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Bugün 12:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz