Vefaspor’da futbol hayatına başlayan, ardından Fenerbahçe (altyapı), Beylerbeyi, Amed Sportif Faaliyetler, Sandıklı ve Konya Anadolu Selçukluspor formalarını giyen Alptekin’in 3.Lig’de 110 maçı bulunuyor.
Bugün 12:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Menekşe ‘Teytey’ dedi…
Uzunköprü’den aldığı kaleci Ahmet Pekgöz ile yollarını ayıran Gebzespor, Erbaaspor’un eldiveni Alptekin Teytey’i kadrosuna dâhil etti.
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Bugün 12:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz