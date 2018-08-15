Darıca kazanıyor ama eksiği çok: 2-1

Sarı-Yeşilliler futbol olarak beklenileni veremezken, maçı izleyenler 3.Lig takımı Serik’in daha iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Zaman, zaman sinirlerin gerildiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Temsilcimiz 47’de 1-0’ı buldu. Gol, Menemen Belediyespor’dan transfer edilen Aytaç Deniz imzalıydı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın 60.dakikasında Darıca G.B. genç yıldızı Görkem’le ikinci golünü kaydetti. Serik’in 88’de Mehmet Kaya ile bulduğu gol ise mücadelenin skorunu değiştirdi ve kazanan taraf 2-1’lik skorla Darıca Gençlerbirliği oldu.