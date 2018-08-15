Sarı-Yeşilliler futbol olarak beklenileni veremezken, maçı izleyenler 3.Lig takımı Serik’in daha iyi bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Zaman, zaman sinirlerin gerildiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Temsilcimiz 47’de 1-0’ı buldu. Gol, Menemen Belediyespor’dan transfer edilen Aytaç Deniz imzalıydı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen maçın 60.dakikasında Darıca G.B. genç yıldızı Görkem’le ikinci golünü kaydetti. Serik’in 88’de Mehmet Kaya ile bulduğu gol ise mücadelenin skorunu değiştirdi ve kazanan taraf 2-1’lik skorla Darıca Gençlerbirliği oldu.
Bugün 12:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:20 TSİ )
Darıca kazanıyor ama eksiği çok: 2-1
Afyon’da kamp yapan 2.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, eski teknik direktörü Mehmet Şansal’ın çalıştırdığı Serik Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını da 2-1 kazandı.
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Bugün 12:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz