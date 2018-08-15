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Bugün 12:20 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:22 TSİ )

İzmitli yönetmenin ilk filmi vizyona giriyor

İzmitli Vedat İnce'nin de yönetmenliğini yapmış olduğu 'Benim Adım Osssman' filmi, yarın Türkiye genelinde ki 300 salonda aynı anda gösterime giriyor.

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Kamuoyunda Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Karapurtu'nun yapımcılığını ve başrol oyunculuğunu üstlendiği,  'Benim Adım Osssman' filmi yarın Türkiye genelinde ki 300 salonda aynı anda gösterime girmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin yüzde 90'nın ilimiz sınırlarında gerçekleştirilen filmin İzmitli yönetmenlerinden biri olan Vedat İnce, ilk filmi ile seyircilerin karşısına çıkacak. Film, yarın Kocaeli'nde ki 10'a yakın sinema salonunda gösterime girecek. Sosyal medyada uzun zamandır konuşulan filmin kadrosu ve konusuyla oldukça iddialı olduğunu ifade eden İzmitli yönetmen İnce ilk filmine Kocaelililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

GENİŞ BİR KADRO

30’a yakın ünlü ismi buluşturan filmde başrolleri; Çılgın Sedat, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan paylaşıyor. Bu ünlü üçlüye; Cengiz Kurtoğlu,Yıldız Tilbe, Deniz Oral, Songül Karlı, Latif Doğan, Ertem Şener, Nur Ertürk, Yudum, Tayfun Sav, Çiğdem Tunç, Yalçın Özden, Hakan Hatipoğlu,Selahattin Taşdöğen, Sema Aras,Murat Övüç, Selin Köktener ve Kayhan Yıldızoğlu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyor.

HEM GÜLDÜRECEK HEM AĞLATACAK

Hikayesi “Çılgın Sedat” a ait olan ve“Sevgi Engel Tanımaz!” temasıyla yola çıkan film “kekeme” olan Osman’ın hayatını yer yer hüzünlü yer yer eğlenceli bir dille anlatıyor.

Bugün 12:20 TSİ - Kültür-Sanat

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