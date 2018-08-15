Kartepe Suadiye Ortaokulu’nda Erasmus+ KA2 proje sevinci

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Suadiye Ortaokulu’nun, Türk Ulusal Ajansının 2018 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ KA2 projeleri kapsamında Ulusal Ajans’a başvurusunu yapmış oldukları "Coding in a Cultural Europe" isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projeleri de kabul edilerek büyük bir başarıya imza atıldı.
“ÇALIŞMALARA DEVAME EDECEĞİZ”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan, “Bu tür projelerin öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu proje kapsamında kazanılacak deneyim ve tecrübelerin gerek öğretmen, gerekse de öğrencilerimizin üzerinde özellikle dil öğrenimi yönünden olumlu motive edeceğini ümit ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da farklı projeler üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz