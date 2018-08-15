Nermin Demirkol’un sanatı Bilecik’te sergilendi

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, aynı zanda El Sanatları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Nermin Demirkol, gün yüzüne çıkardığı sanat eserleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Demirkol, son olarak işlediği 'Dünya Seramik Fotoğraf Sergisi' Bilecik Valiliğin ve BEBKA’nın desteklediği sergide Kınık Köyü’nde görücüye çıkardı.
DEMİRKOL’UN SERGİSİ BEĞENİLDİ
Yapılan organizasyonun en ilgi çeken bölümü, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve El Sanatları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Nermin Demirkol'un hazırlamış olduğu 'Dünya Seramik Fotoğraf Sergisi' oldu. Konuklar, sergiyi büyük bir hayranlıkta takip ederek, resimler hakkında Demirkol'dan bilgi aldılar. Sanatkar kişiliği ile tanınan Demirkol, gösterilen yoğun ilgiden bir hayli memnun oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz