Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Köyü gençlerinden Kocaeli Üniversitesi Köseköy MYO Kimya Teknolojileri Bölümü mezunu Samet Çakır, 22 Ağustos Çarşamba günü Kocabayramlar Köy meydanında, ‘Yerli Tohumlar ve Tarımsal İlaçlar’ konusunda bilgi vererek yöneltilen soruları cevaplayacak. Programın duyurusunu yapan köy halkı, konuya ilgi duyan herkesi bilgilendirme toplantısına davet ediyor.
Bugün 12:23 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Kocabayramlar’da tarım anlatılacak
Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Köyü gençlerinden Kocaeli Üniversitesi Köseköy MYO Kimya Teknolojileri Bölümü mezunu Samet Çakır, 22 Ağustos Çarşamba günü Köy meydanında, ‘Yerli Tohumlar ve Tarımsal İlaçlar’ konusunda bilgi verecek.
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Bugün 12:23 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz