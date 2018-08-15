Kandıra Belediyesi, hasta ve dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşları düzenlediği piknik etkinlikleriyle bir araya getiriyor. Kandıra Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden minibüslerle alınan ve Babatepesi piknik alanına ulaştırılan vatandaşlarla yakınları, serin ve doğa ile baş başa güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Düzenlenen programda konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Önce insan diyen, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli ve hasta kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz’’dedi.
Bugün 12:24 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:26 TSİ )
Engelli ve hastalar yalnız bırakılmıyor
Kandıra’da engelli, hasta ve dışarı çıkma imkanı bulamayan vatandaşlar, Kandıra Belediyesi’nin düzenlediği piknik etkinliği ile bir araya getirildi.
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Bugün 12:24 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz