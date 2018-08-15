Kur’an kursu öğrencilerine dondurma sürprizi

Yaz Kur'an-ı Kerim kursu'na katılan öğrencilere bir çok hayırsever her gün kurstaki öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak, çocukların teşvik edilmesini sağlıyor. Destekler dahilinde son olarak Çarşı Camii Kur'an Kursu'na devam eden öğrencileri, Körfez'in saygın ve köklü firmalarından Gülistan Ticaret'in Sahibi Cemal Gülistan dondurma alarak sevindirdi. Bu jest karşısında oldukça mutlu olan çocuklar, kendilerine ikramda bulunan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.