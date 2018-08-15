Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomide iyiye doğru gidiş başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Ekonomi) İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz." ifadelerini kullandı. "Türkiye bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez." diyen Kalın, İlgili bütün kurumların bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngördüklerini söyledi. Kalın,"Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10'ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir." şeklinde konuştu. "Sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir." diyen Kalın, bunun için ABD yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerektiğini söyledi.

"Terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır"

2018 yılında terör örgütüne katılımın 61 kişiyle sınırlı kaldığını kaydeden Kalın, bunun 30 yılın en düşük rakamı olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüşecek"

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Astana görüşmeleri

Astana görüşmeleri ile ilgili de Kalın, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta." açıklamasında bulundu.

"Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı"

Kalın, "Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı. Beklentimiz, PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat'ın doğusuna çekilmesi." dedi.