Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:33 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:24 TSİ )

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ekonomide iyiye doğru gidiş başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Ekonomi) İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz." dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Ekonomi) İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz." ifadelerini kullandı. "Türkiye bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez." diyen Kalın, İlgili bütün kurumların bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngördüklerini söyledi. Kalın,"Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10'ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir." şeklinde konuştu. "Sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir." diyen Kalın, bunun için ABD yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerektiğini söyledi.

"Terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır"

2018 yılında terör örgütüne katılımın 61 kişiyle sınırlı kaldığını kaydeden Kalın, bunun 30 yılın en düşük rakamı olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüşecek"

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Astana görüşmeleri

Astana görüşmeleri ile ilgili de Kalın, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta." açıklamasında bulundu.

"Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı"

Kalın, "Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı. Beklentimiz, PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat'ın doğusuna çekilmesi." dedi.

Bugün 12:33 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelili kuyumcular 6 gün boyunca kapalı olacak! mask
Kocaelili kuyumcular 6 gün boyunca kapalı olacak!
Altın kaç liradan işlem görüyor? mask
Altın kaç liradan işlem görüyor?
Benzin ve motorine ZAM! mask
Benzin ve motorine ZAM!
Dolarda düşüş! mask
Dolarda düşüş!
Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz! mask
Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz!
Bakan açıkladı! Konutta yeni kampanya mask
Bakan açıkladı! Konutta yeni kampanya
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL