Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:40 TSİ )

Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulama çağrısıyla yerli ve milli akıllı telefon kullanımının artması bekleniyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar." sözlerini değerlendirdi. Türkiye'de yerli ve milli akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasını çok önemsediklerini ifade eden Sayan, telefonların yanı sıra altyapıda yerlilik ve milliğinin de önemli olduğunu vurguladı. Sayan, alt ekosistemin tamamında yerli ve milli ürünlerin yer alması için yapılan çalışmaların hızlanarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: "İlk hedefimiz Türkiye'de yerli akıllı telefon kullanımını en az mevcudun iki katına çıkarmak. Bu anlamda biz de tüketiciler olarak bunu milli bir bilinçle yaparak yerli malını tercih etmeliyiz. Türkiye'de şu an bu anlamda arzda bir sıkıntı yok, talebin artması önemli. Şu an arzın tamamını yerli markalarımızla karşılayabilecek durumdayız. Akıllı yerli telefon kullanımının yaygınlaşması için verdiğimiz desteğe bundan sonra da devam edeceğiz."

"Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz"

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi. Bu süreçten sonra daha çok üretim ve daha iyi ürünler yapacaklarını belirten Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil."

Bugün 12:37 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Onur - Yerli ürünü kullanmak kullandırmak ve teşvik etmek çok güzel ama yerli üretici (Vestel) o berbat kalitesiz ürünleri ile mi insanların ihtiyaçlarına cevap verecek. Telefonu nu ben aldım 3 ayın sonunda cihaz pert oldu. Servis yok hizmet hiç yok amaç sadece vatandaşın parasını alıp ürünü kakalayıncaya kadar.

Diğer ürünlerinde de durum aynı, çevremdeki arkadaşlarımın ağzı yandı çamaşır makinasından, televizyonundan

Vestel mi asla ama asla

Yanıtla . 1Beğen 15 Ağustos 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelili kuyumcular 6 gün boyunca kapalı olacak! mask
Kocaelili kuyumcular 6 gün boyunca kapalı olacak!
Altın kaç liradan işlem görüyor? mask
Altın kaç liradan işlem görüyor?
Benzin ve motorine ZAM! mask
Benzin ve motorine ZAM!
Dolarda düşüş! mask
Dolarda düşüş!
Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz! mask
Bu iş yerinde dolar ve euro geçersiz!
Bakan açıkladı! Konutta yeni kampanya mask
Bakan açıkladı! Konutta yeni kampanya
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL