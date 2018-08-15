Taşdemir: Türkiye dolarla kurulmadı

Son dönemde olağan dışı bir yükseliş içine giren dolar ve euro ile ilgili olarak siyasilerin değerlendirmeleri sürüyor. MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, ABD’nin Türkiye üzerindeki yaptırımlarını sert sözlerle eleştirdi. Güçlenen Türkiye’ye karşı emperyalist güçlerin devreye girdiğini belirten Taşdemir, ekonominin alarm veren bir eşiğe ulaştırıldığını açıkladı.

“BİZİ YIKAMAZSINIZ”

ABD’nin Türkiye’yi istikrarsızlık batağına gömmeye çalıştığını vurgulayan Taşdemir, “Türk milletinin bu oyuna karşı karnı toktur. Halkımız oynanan oyunun farkındadır. Ederi bir dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacaktır. Parti ve ülkücü hareket olarak her zaman milletin ve devletin yanındayız. Döviz, faiz ve rant lobisinin sırtımızı yere getiremeyeceğini haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

“DOLARLA DOĞMADIK”

Türkiye’nin dövizi yükselterek taviz ve teslimiyet çemberine hapsolmasını istediklerini kaydeden Taşdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz bağımlı değildir. Milliyetçi ülkücü hareket olarak her daim devletimizin yanındayız. Bizler dolara mahkum değiliz, dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dolarla kurulmadı ki dolarla yıkılsın. Ne mutlu Türk’üm diyene.”