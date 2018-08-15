Mehmet Arslan: Türk milleti olarak devletimizin yanındayız

Depremin acısının hala içlerinde olduğunu dile getiren Arslan, “O gün yaşadığımız büyük hüzün her zaman yüreklerimizde taze kalacak” dedi.

“DEPREMİ UNUTMAYACAĞIZ”

Asrın felaketinin 19. yıldönümü ile ilgili açıklamasında “Depremi asla unutmayacak ve unutturmayacağız” diyen Arslan, “Bu acı 19 yıldır yüreğimizde ve tazeliğini koruyor. Bizlere düşen görev afetlere her zaman hazırlıklı olmaktır. Olası bir depreme karşı her zaman hazırlıklı olmalı, çocuklarımıza bu yönde eğitimler vermeliyiz” açıklamasında bulundu.

“EKONOMİK BASKI VAR”

“Yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmede bulunan şube başkanı Mehmet Arslan, “Ülkemiz fitneci devletlerin ekonomik baskısı altında. Şunu kimse unutmasın; bu milletin asil evlatları nice zorluklardan başarıyla çıkmıştır. Bizler 80 milyon tek yürek olarak devletimizin yanındayız. Onlar bize tuzaklar hazırladıkça, bizler daha da güçleniyoruz. Ülkemizin ekonomisi ümit ediyorum ki en kısa sürede düzelecektir” diye konuştu.