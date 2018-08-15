Erzurumlulardan örnek kampanya

“İhtiyaç yoksa ihtiyaç var” adı ile startı verilen kampanya ile derneğin konuk salonunda sergilenen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşların destekleri ile projenin uzun soluklu olarak devam etmesi planlanıyor.

DESTEK GÖRÜYOR

Temin edilen çocuk, kadın ve erkek kıyafetleri kontrolden geçirildikten sonra sergiye konuluyor. Daha sonra ihtiyacı olan vatandaşlar gelip burada alışveriş yapabiliyor. Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Sıddık Topal ve Kadın Kolları Başkanı Gül Altuntaş’ın öncülük ettikleri proje ilçe genelinde büyük destek görüyor.