Erzurumlulardan örnek kampanya

“İhtiyaç yoksa ihtiyaç var” adı ile startı verilen kampanya ile derneğin konuk salonunda sergilenen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşların destekleri ile projenin uzun soluklu olarak devam etmesi planlanıyor.
DESTEK GÖRÜYOR
Temin edilen çocuk, kadın ve erkek kıyafetleri kontrolden geçirildikten sonra sergiye konuluyor. Daha sonra ihtiyacı olan vatandaşlar gelip burada alışveriş yapabiliyor. Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Sıddık Topal ve Kadın Kolları Başkanı Gül Altuntaş’ın öncülük ettikleri proje ilçe genelinde büyük destek görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz