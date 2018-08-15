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Gölcük’te 17 Ağustos Anma Programı belirlendi

Gölcük Belediyesi’nin 17 Ağustos Deprem şehitlerini anma programı 16-17 Ağustos tarihlerinde Kavaklı sahilinde ve şehitliklerde yapılacak programlar ile gerçekleştirilecek.

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Anma programı 16 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de Kavaklı sahili Marina alanındaki açılış konuşmalarıyla başlayacak. Saat 22.00’de Kur’an-ı Kerim tilaveti, sema mukabelesi ve duayla devam edecek program, Kavaklı sahilindeki Deprem Anıtı’na gece saat 03.02’de çelenk sunumu ve saygı duruşuyla son bulacak.

17 AĞUSTOS GÜNÜ ŞEHİTLİKLERDE

Deprem şehitlerini anma etkinlikleri 17 Ağustos Cuma günü kabristan ziyaretleri, şehitliklerde yapılacak dua ve Kur’an programlarıyla devam edecek.

17 Ağustos’taki anma programlarının beldelere göre dağılımı şöyle:

GÖLCÜK- Saat 11.00 - 17 Ağustos Deprem Şehitliğini ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua- Gölcük 17 Ağustos Deprem şehitliği

İHSANİYE- Saat: 12.00 - İhsaniye Deprem Şehitliğini ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua -17 Ağustos Deprem Şehitliği-İhsaniye, Saat: 13.30 Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua (İhsaniye Çiftlik Ulu Camii)

DEĞİRMENDERE- Saat: 15.30 - Değirmendere şehitliğini ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ( Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı)

YAZLIK- Saat: 17.30 - Yazlık Asri Mezarlığını ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua (Yazlık Şehitliği)

HALIDERE- Saat: 17.30 - Halıdere Merkez Camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua (Halıdere Merkez Camii)

ULAŞLI- Saat: 17.30 - Ulaşlı Şehitliğini ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua (Ulaşlı Deprem Şehitliği)

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