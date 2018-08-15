KYÖD Ortaokulu İngiltere’de yaz okuluna katıldı

Eğitim anlamında katıldığı kültür şölenleriyle ilimizde ses getiren ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu, son olarak İngiltere’ye çıkarma yaptı. Cambridge' e yakın kurulmuş güvenli ve meşhur bir okul olan Haileybury College’ da öğrenciler ilk gün yapılan sınav sonrası, uzman İngiliz öğretmenler eşliğinde sabahları seviyelerine göre ayrılmış olan sınıflarda İngilizce eğitimine başladılar. Derslerde işlenen konularla eş zamanlı hazırlanan aktiviteler ile bolca pratik yapma imkanı bularak İngiliz kültürü ile tanıştılar.

LONDRA’YI GEZDİLER

ODTÜ KYÖD Ortaokulu öğrencileri, üç hafta boyunca farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile tanışarak arkadaşlık kurdular. Uluslararası toplantıda ise liderler, ülkelerine ait yöresel yemekleri pişirdi. Bu sayede öğrenciler farklı tatları deneme fırsatı buldular. Ders ve aktivitelerle sınırlı tutulmayan programda ayrıca, tarihi ve kültürel geziler düzenlendi. Öğrenciler, St.Albans, Cambridge, Londra Trafalgar Meydanı, British Museum, St.James Parkı, Madama Tussauds, Buckingham Sarayı’nı ziyaret ettiler. Londra Science Museum’ da interaktif uygulamalara katılan ODTÜ KYÖD’lüler, London Eye ile tüm Londra şehrini seyretme şansı buldu.