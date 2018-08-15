Üzülmez: Ensar kültürünü yerine getiriyoruz

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Emekevler Mahallesi’nde bulunan KAR-MEK kursiyerleri ile Kartepe İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen meslek edindirme kursiyerlerini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Üzülmez, meslek kursuna giden Kartepelilerin ve Suriyelilerin çalışmalarını inceledi.

“ENSAR KÜLTÜRÜNÜ YERİNE GETİRİYORUZ”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Türkiye Suriyelileri gönül sofrasında ağırlamaktadır. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde kadınlarımıza yönelik eğitimlerimiz devam etmektedir. Çok daha güzel hizmetlerde Allah bizleri buluşturmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.