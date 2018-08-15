Kentin köklü sülalelerinden birisi olan Azak Sülalesi geçtiğimiz günlerde, Başiskele Bahçecik’te gerçekleştirilen piknik şöleninde bir araya geldi. Başiskele’nin saygı değer ailelerinden biri olan Azakların buluşmasında ülke ve dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildi. Etkinliğe katılanlar, hazırlanan birçok çeşitli lezzet ile karnını doyurarak, gün boyu sohbet etme fırsatı buldu.
Bugün 13:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Azak sülalesi bir araya geldi
İlimizin köklü sülalelerinden birisi olan Azak sülalesi, geçtiğimiz günlerde Başiskele Bahçecik’te düzenlen piknik şöleninde bir araya geldi. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.
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Bugün 13:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz