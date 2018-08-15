Azak sülalesi bir araya geldi

Kentin köklü sülalelerinden birisi olan Azak Sülalesi geçtiğimiz günlerde, Başiskele Bahçecik’te gerçekleştirilen piknik şöleninde bir araya geldi. Başiskele’nin saygı değer ailelerinden biri olan Azakların buluşmasında ülke ve dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildi. Etkinliğe katılanlar, hazırlanan birçok çeşitli lezzet ile karnını doyurarak, gün boyu sohbet etme fırsatı buldu.