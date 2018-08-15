Yılport’dan GTÜ’ye yeni kampüs

“Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası” çerçevesinde Yılport Konteynır Terminali ve Liman İşletmeleri AŞ de yeni bir çalışma ile projeye destek olma kararı alındı. Buna göre kurum tarafından 54 derslik, 1 spor salonu, 200 öğrenci kapasiteli yurt ile donatım ve tefrişat işlerinin yapılacağı Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü ile ilgili protokol töreni önceki gün düzenlendi.

REKTÖR DE KATILDI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katıldığı, valilik makamındaki törende ayrıca GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Yıldırım Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Özer Öz, Yılport Gebze Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Bahri Kaya ve Av. Mübeccel Öztürk katıldı.

VALİ, YILPORT’U KUTLADI

Eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Vali Hüseyin Aksoy; “Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü içerisinde Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü yapılmak üzere Yılport Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve rektörümüzde protokol imzaladık. Yılport hem Kocaeli’de hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitime katkı sunan bir kuruluşumuz, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

PROTOKOL İMZALANDI

Bu arada Yılport tarafından eğitime kazandırılacak olan yeni eğitim kampüsünün yaklaşık olarak 25 bin metrekare kapalı alana sahil olacağı kaydedildi. Bu arada Vali Aksoy’un konuşmasının ardından Gebze Teknik Üniversitesi Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü’nün protokolü hayırlı olsun dilekleriyle imzalandı.