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Darıca’ya yeni kapalı pazar

Darıca Belediyesi tarafından Cami Mahallesi’ne kazandırılan yeni kapalı pazar yeri projesi temeli önceki gün düzenlenen törenle atıldı.

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Belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğindeki törene milletvekilleri Cemil Yaman ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, Darıca Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaeettin Erattır, KASKF Başkanı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı.

ODADAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Törende ilk olarak konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erattır, proje için Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Başkan Karabacak ise kapalı pazarın çok amaçlı bir proje olduğunu ve yıl sonuna kadar yapımının tamamlanarak hayata geçirileceğini söyledi. Yerel hizmetleri tek başlarına yapmadıklarını da sözlerine ekleyen Karabacak, şöyle konuştu:

HÜKÜMETİN DESTEĞİ!

“Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri var. Büyükşehir Belediyesi ile de bu projeye birlikte imza atıyoruz. Bir ve beraber olunca böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Darıca’da en az iki tane daha bu tür eser yapacağız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğu da açılışta yaptığı konuşmada, sabit pazarların önemine dikkat çekerek, sokak aralarında kurulan halk pazarlarının sağlıklı olmadığını söyledi. Son olarak konuşan milletvekili Cemil Yaman ile Türkiye’nin büyük hamlelerle şaha kalkacağını ifade etti.

ÇOK AMAÇLI TESİS

Darıca Cami Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı sabit pazarla birlikte merkez mahallelerdeki pazar sorununu çözecek olan Darıca Belediyesi projeyi yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor. Alt katı kapalı otopark olacak hizmet verecek olan proje mimarisi ile de dikkat çekiyor. Üst katı tamamen kapalı olarak hizmet verecek olan binanın alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Pazarın faaliyete geçmesi ile birlikte pazartesi ve perşembe günleri kurulan pazar yerlerinin buraya taşınması planlanıyor.

Bugün 13:40 TSİ - Gündem

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