DERSİAD: Alınacak tüm kararların destekçisiyiz

Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD) Kocaeli Şubesi, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve artan döviz kuruyla ilgili açıklama yaptı. Konu hakkında bölgenin önde gelen isimlerini mücadeleye desteğe davet eden şube başkanı Hakan Şenkal, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin asıl amacının ülkemizin ayaklarına yeniden pranga takmak olduğunu dile getirdi.

“ABD FAİZ ARTTIRIMINDA BULUNUYOR”

ABD’nin faizleri artırarak ülkemizi kendine doğru çekme gayreti içinde olduğunu dile getiren Şenkal, “Ticaret savaşları tüm dünyayı saracak. Bu savaşın Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceği düşünülüyordu. Doların bu şekilde yükseltilmesi de bu politikanın bir parçasıdır. Gelişmekte olan ülkelerin yatırımcılar açısından kırılgan yapıları ve sürdürülebilir üretim politikalarının yetersizliği de bu artışın nedenlerinden biri olarak görülmektedir” açıklamalarında bulundu.

“DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ”

Şenkal açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye, son 16 yılda gösterdiği ekonomik ve siyasi gelişim nedeniyle bazı ülke ve kuruluşları rahatsız etmesi ile tekrar pranga altına alınmak isteniyor. İş dünyası olarak devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz ile devletimizin kurum ve kuruluşlarına tam güven duyuyoruz. Üyelerimize halihazırda tüm mevduatlarını yabancı para birimlerinden TL’ye dönüştürmelerini, işgücü ve üretimlerini artıracak çalışmalar yapmasını, kur üzerindeki baskıyı kırarak ihracata yönelecek politikalar üretmelerini, cari açığı besleyen ithalat kalemlerini tespit ile bu kalemleri üreterek rekabeti artırmalarını tavsiye ederiz.”