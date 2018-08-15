Sanayicilerden bankalara çağrı!

TOBB ve TÜSİAD yaptığı ortak açıklamayla, dalgalanan döviz kuruna çare için çözüm yollarını belirttiler ve devletin yanında olduklarını dile getirdiler. Bununla beraber bölgemizin sanayicileri de dövizle alakalı hassasiyet gösteriyor ve anlamlı bir çağrıda bulundu.
SEZGİN’DEN TAVSİYE
Sadık Plastik Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Sezgin, iktidarın dövizi Türk Lirası’na çevirin çağrısına katıldığını belirterek, yeni bir tavsiyede bulundu.
“TL’YE DÖNÜN”
Sezgin, “Hükümetin, dövizinizi Türk Lirası’na çevirin carisin kesinlikle katılıyorum, fakat atlanılan bir konu var; devlet bankalarının sanayiciye verdiği döviz kredi tahsilatlarının da Türk Lirası’na çevrilmesi gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz