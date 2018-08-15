CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilk aday adayı olan ismi açıkladı. Sarıbay ilk aday adayının SHP eski il başkanı Keramettin Gençtürk olduğunu söyleyerek diğer adayların da elini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.

ADAY OLAN ADAYLIĞINI AÇIKLASIN

Konu ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Sarıbay, “Bana henüz Keramettin Gençtürk dışında adaylığını bildiren olmadı. Biz adayımızı erken belirleyeceğiz 7-8 ayımız kaldı. Ben duyurularımı Eylül ayında yapıp Ekim ayında harekete geçip bitireyim diyorum. Ben il danışma kurulunda da çağrımı yaptım, aday olanlar bu yüzden elini çabuk tutsun. Adayım diyen adaylığını açıklayacak. İl binasına gelmesine de gerek yok telefon edip bana söylesin yeter” dedi. Selin BECER