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Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP’li muhaliflerin başını çeken ve İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile uzun süredir polemik içinde olmaktan rahatsız olduğunu dile getirerek bundan sonra yerel seçimlere odaklanmak gerektiğini söyledi.

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Konu ile ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Mehmet Ümit Küçükkkaya ile 3 seneden beri çalıştık. Ne ben ne de o hiç desteğini esirgemedi. Bazen gazeteciler arıyor bazı cevaplar veriyor ama artık onunla polemiğe girmeyeceğim. Aynı şekilde Küçükkaya’ya da tavsiyede bulunuyorum. Kendisinin de artık bu tür şeyler bitmiştir, biz CHP olarak 2019 Mart seçimlerine odaklanacağı demesini bekliyorum” dedi. Küçükkaya’nın ise bu zeytin dalına nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Selin BECER

Bugün 13:53 TSİ - Gündem

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