Konu ile ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Mehmet Ümit Küçükkkaya ile 3 seneden beri çalıştık. Ne ben ne de o hiç desteğini esirgemedi. Bazen gazeteciler arıyor bazı cevaplar veriyor ama artık onunla polemiğe girmeyeceğim. Aynı şekilde Küçükkaya’ya da tavsiyede bulunuyorum. Kendisinin de artık bu tür şeyler bitmiştir, biz CHP olarak 2019 Mart seçimlerine odaklanacağı demesini bekliyorum” dedi. Küçükkaya’nın ise bu zeytin dalına nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Selin BECER
Bugün 13:53 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:34 TSİ )
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP’li muhaliflerin başını çeken ve İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile uzun süredir polemik içinde olmaktan rahatsız olduğunu dile getirerek bundan sonra yerel seçimlere odaklanmak gerektiğini söyledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:53 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz