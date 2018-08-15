Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!

Alınan bilgiye göre Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada talaş boşaltmak için bekleyen T.A.’nın kullandığı 41 TZ 890 plakalı damperli kamyonun damperi aniden açıldı. Açılan damper nedeniyle dengesini kaybeden kamyon, hemen arkasında bulunan Gürsel Bulut idaresindeki 41 LY 849 plakalı kamyonun kupasının üzerine devrildi. Kupa içinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Gürsel Bulut’un sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bulut’un cenazesi polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Devrilen kamyonun sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.