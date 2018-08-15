Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay 15-25 Ağustos tarihleri arasında izinde olacağından vekaleti dönüşümlü olarak İl Seçim ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin ve İl Parti Örgütleri ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı’ya bıraktı. 15-20 Ağustos tarihleri arasında İl Seçim ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin, 21-25 Ağustos tarihleri arasında İl Parti Örgütleri ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı başkanlığa vekalet edecek.
Bugün 14:24 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:43 TSİ )
CHP'de vekalet Çetin ve Yıldızlı'da
CHP Kocaeli’de 15-25 Ağustos tarihleri arasında İl Başkanlığı’na Berna Çetin ve Harun Özgür Yıldızlı vekalet edecek.
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Bugün 14:24 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz