CHP'de vekalet Çetin ve Yıldızlı'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay 15-25 Ağustos tarihleri arasında izinde olacağından vekaleti dönüşümlü olarak İl Seçim ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin ve İl Parti Örgütleri ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı’ya bıraktı. 15-20 Ağustos tarihleri arasında İl Seçim ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin, 21-25 Ağustos tarihleri arasında İl Parti Örgütleri ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Harun Özgür Yıldızlı başkanlığa vekalet edecek.