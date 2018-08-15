Zeytinoğlu “Doların artışının siyasi olduğunu görüyoruz”

Kocaeli Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclisi Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un Başkanlığında toplandı. Oda Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, meclis üyeleri ve oda üyeleri katıl gösterdi. Meclis toplantısında KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı konuşmada “İhracatımız artarken, cari açığımız düşerken, işsizliğimiz gerilerken ekonomik veriler döviz kurundaki bu artışı öngörmüyor. Bu spekülatif artışın ekonomiden değil, siyasi olduğunu biliyoruz” dedi.

Umarım kriz bir an önce aşılır

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Malumunuz Reel efektif döviz kuru temmuz ayında 76,01 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayında 4,8999 TL olan doların, REK 100 olması halinde, 3,8682 seviyesinde olması gerekiyordu. Ağustosta ise REK’in 60 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. 1 Ocaktan itibaren, 13 Ağustosa kadar doların artışı yüzde 82,7’yi buldu. Son 15 günde, doların pik yaptığı seviyede ise yüzde 40 arttı. İhracatımız artarken, cari açığımız düşerken, işsizliğimiz gerilerken; ekonomik veriler döviz kurundaki bu artışı öngörmüyor. Bu spekülatif artışın ekonomiden değil, siyasi olduğunu biliyoruz. Umarız Reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etki olmadan, ABD ile yaşanan kriz bir an önce aşılır. Gerekli tedbirler gecikmeden alınır ve gerekli adımlar atılır” dedi.

Ticaret daha da gelişebilir

Zeytinoğlu “Merkez Bankamızın pazartesi günü dolara müdahalesi oldu. Dünden buyana gevşeme olduğunu görüyoruz. Ancak daha somut müdahale yapılması gerektiğini de düşünüyoruz. Dün TOBB ve TÜSİAD birlikte ortak bir açıklama yaptılar. Sıkı para politikasını destekleyecek, tasarruf tedbirlerini içeren, maliye politikasının en kısa sürede açıklanması gerektiği vurgulandı. Buna katılıyoruz. Diğer taraftan en önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması” talebini çok doğru buluyoruz. Zira ABD ile yaşadığımız bu sıkıntılı döneme karşılık, AB çıpası daha değerli hale geldi. Nitekim ilk altı aydaki ihracatımızın yüzde 51,5’i AB’ye yapılıyor. OHAL’i kaldırarak önemli bir adım attık. AB GB güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili bir adım atarsa bu ticaret daha da gelişebilir. Ayrıca TOBB’nin üyelerine yönelik “nefes kredisi” ile ilgili çalıştığını da belirtmek isterim” dedi.

Siyasi olduğunu bet bir şekilde görüyoruz

Ekonomik verilerle ilgili konuşan Zeytinoğlu “The Spectator Indeks tarafından açıklanan ekonomik göstergelere ilişkin ülke sıralamalarına baktığımızda da, dolardaki bu artışın ekonomimizden kaynaklanmadığını, siyasi olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Son 30 yılda ortalama büyüme hızında ülkemiz 6’ıncı sırada yer alıyor. 2018 yılında ise; Türkiye yüzde 4,3 büyüme ile açıklanan tablodaki ülkeler içinde; 3’üncü sırada. 2050’nin en büyük ekonomileri içinde Türkiye 14’üncü sırada yer alıyor. İmalat sanayinin GSYH içindeki payına bakıldığında Türkiye; yüzde 18,8 ile 6’ıncı sırada. Kamu borcunun GSYH’ya oranında ise Türkiye yüzde 28 ile gelişmiş ülkelerin tümünden daha iyi bir performans sergiliyor. 2016 yılına göre ihracatın GSYH’ya oranı yüzde 22 ile ülkemiz 13’üncü sırada yer alıyor” dedi.

Genç işsizlikte 13.sıradayız

Zeytinoğlu, “Dış ticaret açığında ise 83 milyar dolar ile ülkemiz yine birçok gelişmiş ülke ile kıyaslandığında daha iyi durumda. İşsizlik oranında ne yazık ki yüzde 9,6 ile 12’inci en yüksek işsizliğe sahip ülkeyiz. Genç işsizlikte ise yüzde 17 ile 13’üncü sıradayız. Maalesef bu yılın başından bu yana döviz kurlarındaki hızlı yükseliş enflasyonda ülkemizi Venezüella’dan sonra ikinci sıraya taşıdı. Benzer şeklide faiz oranlarında da Türkiye yüzde 17,75 ile 4’üncü sırada. Endeksin yaptığı açıklamada; Türk Lirasının beş yıl önceden günümüze gelişimini görüyorsunuz. Para birimlerinin son bir yıldaki dolara karşı değer kaybını görüyorsunuz. Türkiye yüzde 67 ile üçüncü sırada” dedi.

Kocaeli’de önemli bir yeri var

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün “ KSO ile üniversite rektörlüğü döneminde birçok ilişkimiz oldu. KSO bizi birçok alanda bizi destekledi. Sanayicilerimizle birçok verimli toplantı yapabilme fırsatı yakaladık. ASELSAN ilk ürünlerini 1979 yılında Kocaeli’nde sergilemiştir. ASELSAN’ın tarihinde Kocaeli’nin anlamlı bir yeri var. Dünya’da ki bilgi teknolojileri artık çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve yayılıyor. Bilgi Teknolojisi çağımızın olduğu gibi bizimde en önemli önceliğimiz. Teknolojiyi elinde bulunduran ülkeler ekonomiyi de elinde tutabiliyor” dedi.

Yerli ve milli vizyon artıyor

Görgün “Yakın zamanda insanlar sadece metropollerde yaşayacağı öngörüyle birlikte güvenli şehir çalışmalarımızda devam ediyor. Dünya’da savunma sanayi anlamında dünyada 15’inci sıradayız. Toplam 553 proje ürettik. Yerli ve milli vizyon üçlü bir şekilde artıyor. Çok şükür biz bu işin ana gövdesinde olarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Sınır ötesi harekatlarda ürettiğimiz yeni sistemlerimiz aktif olarak kullandı. Biz bu çalışmalarımızla gurur duyuyoruz, ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.