Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine artık BİP üzerinden ulaşılabilecek. Bundan böyle tüketiciler, kurbanlığın kulağındaki küpe numarasını, BiP üzerinden sorgulayabilecek ve hayvanın doğumu, ırkı, menşei ve aşıları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek.
Bugün 14:30 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:31 TSİ )
Kurbanlık alırken BiP en büyük yardımcınız olacak
BiP, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklarla ilgili sağlık sorgulama servisini hizmete sundu.
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Bugün 14:30 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz