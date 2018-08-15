Kurbanlık alırken BiP en büyük yardımcınız olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen hayvan sorgulama servisine artık BİP üzerinden ulaşılabilecek. Bundan böyle tüketiciler, kurbanlığın kulağındaki küpe numarasını, BiP üzerinden sorgulayabilecek ve hayvanın doğumu, ırkı, menşei ve aşıları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek.