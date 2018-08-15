Emlakçılara sözlü mukavele şoku!

Emlakçıların gösterdiği villayı komisyon ödememek için sahibinden direk alan vatandaş, hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı. Emlakçının ‘komisyonumu ödemedi’ diyerek icraya verdiği bir alıcıyı Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, emlakçı komisyonu için sözlü değil yazılı mukavele imzalanması gerektiğine hükmetti.