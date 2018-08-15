Emlakçıların gösterdiği villayı komisyon ödememek için sahibinden direk alan vatandaş, hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı. Emlakçının ‘komisyonumu ödemedi’ diyerek icraya verdiği bir alıcıyı Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, emlakçı komisyonu için sözlü değil yazılı mukavele imzalanması gerektiğine hükmetti.
Bugün 14:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Emlakçılara sözlü mukavele şoku!
Emlakçıların gösterdiği villayı komisyon ödememek için sahibinden direk alan vatandaş, hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı.
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Bugün 14:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz