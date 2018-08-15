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Bugün 14:31 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Eğim yolculuğu ‘Kokpit’ ile başlıyor…

Kokpit Havacılık ve Yazılım Koleji, yeni eğitim öğretim yılı kayıt dönemini bir kampanya ile açtı. Okul kurucuları, ilk 100 öğrenciyi için uygulanan indirimin tamı tamına 7 bin TL olacağını açıkladı.

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Havacılık ve Yazılım Koleji, kendi alanında Kocaeli’de ilk ve tek. Kokpit Havacılık ve Yazılım Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü denetlenen bir okul. Okul kurucuları Halil Arkın Sevukten ve Temel Uğur, “Bu okuldan mezun olan öğrenciler havacılık alanında kendilerine kolaylıkla iş bulacak seviyede olacaklar. Kolejimizin en önemli özelliği havacılık ve yazılım eğitimi de veriyor olması” değerlendirmesinde bulunuyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜ

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Havacılık ve Yazılım Koleji kuruculardan Halil Arkın Sevukten, kurum hakkında verdiği bilgilerde, “Havacılık alanında yaşanan personel sıkıntısı ve bundan sonra da artacak bu sıkıntının çözümü için kolejimizi açtık. Bu açığın eğitimli personelle doldurulması gerektiğini düşünüyoruz. Kaliteli personel, kaliteli hizmeti de yanında getirecektir. Bu nedenle okulumuzda okuyan öğrencilerin iş bulma imkanları da çok yüksek. Ayrıca okulumuz havacılık alanında eğitim verdiği için dil konusunda ayrı bir hassasiyetimiz var. Kolejimizde lise eğitim dili İngilizce olacak. Okulumuzda aynı zamanda insansız hava araçlarının robotik programlanması, üretimi, pilot eğitimi de verilecek” dedi.

“İŞ SIKINTISI ÇEKMEZLER”

Okuldan mezun olan öğrencilerin sıkıntı çekmeden iş bulabileceğini ifade eden Sevukten, “Okulumuzdan mezun olan öğrenciler 16 yaşından sonra pilotaj eğitimi görebiliyorlar. Bu eğitim sonucunda isteğe bağlı olarak Pilot Lisansı da veriyoruz. Aynı zamanda okulumuzdan mezun olan kabin görevlileri, yer hizmetleri personelleri uluslararası lisansa sahip olacak ve başka ülkelerde çalışma imkanı bulabilecek” şeklinde konuştu.

“DİL EĞİTİMİ EN ÖNEMLİSİ”

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Okulumuzda dil eğitimine büyük önem veriyoruz diyen Sevukten, “Ana sınıfı ve ilkokulda müfredat dersleri dışında Fransızca, Korece, İngilizce dil eğitimleri vereceğiz. Havacılık İzci grupları oluşturacağız. Ekolojik üretim ve değişim süreçlerinde eğitimin planlanması, atölye temelli eğitim pratiği, oyun temelli değerler ve beceri geliştirme atölyeleri, bale, jimnastik, estetik kazandırma temelli beden eğitimleri verilecek” dedi.

HAVACILIK MESLEK LİSESİ

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Okulda verilen eğitimlere de değinen Halil Arkın Sevukten, “Ortaokulda müfredat dersleri dışında 5’inci sınıfta yabancı dil hazırlık eğitimi, 8’inci sınıfta ise liselere hazırlık eğitimi de verilecek. Çocuklarımıza üreten, geliştiren, yöneten eğitim modelleri üzerinde çalışma imkanı sağlayacağız. Uzman eğiticilerle futbol, basketbol, tenis, yüzme, kayak gibi eğitimler verilecek. Lise bölümümüz ikiye ayrılıyor. Birinci Anadolu Lisesi, ikincisi ise Meslek Lisesi’dir” şeklinde konuştu.

TEKNİK BİLGİLER

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Başiskele Barbaros Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde bulunan Kokpit Koleji iki bağımsız binadan oluşuyor. Bodrum +4 katlı olan ve içinde anasınıfı, ilk ve ortaokul bulunan binada, çocuk müzik odası, çocuk oyun alanları, görsel sanatlar atölyesi de yer alıyor. İkinci binada ise yine bodrum +4 katlı ve içinde lisemiz bölümü yer alıyor.  Lisenin olduğu binada boks salonu, güreş salonu, masa tenisi salonu, kantin, uçuş eğitim simülatörü, 5 tane bilişim laboratuvarı, yer ve kabin hizmetleri simülatörü bulunuyor. Bu nedenle stajlarına da önem veriliyor. Sabiha Gökçen Havaalanı isteğe bağlı olarak ile staj protokolü var.

Bugün 14:31 TSİ - Eğitim

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